Трамп сделал важное заявление по семьям мигрантов

Президент США Дональд Трамп на фоне критики его миграционной политики по разделению детей с родителями пообещал принять меры для сохранения семей.

Об этом сообщает ВВС.

– Я скоро кое-что подпишу, мы сделаем это, – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, департамент внутренней безопасности подготовил исполнительный приказ о прекращении политики “нулевой терпимости”.

Вместе с тем, формулировка и содержание этого приказа на данный момент неизвестны.

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Ранее Папа Римский Франциск выступил со словами критики в адрес президента США Дональда Трампа и проводимой им миграционной политики.

Напомним, в период с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Кстати, в мире насчитывается 68,5 миллионов беженцев. Еще в прошлом году их было почти на три миллиона меньше. Факты ICTV узнали о причинах роста числа беженцев в мире и есть ли они в Украине.

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