Три опасности для Крыма после заявления Трампа

Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде, однако официального подтверждения еще не было.

– Трамп сказал, что Крым принадлежит России на том основании, что все люди там говорят по-русски, используя тем самым более ранние утверждения Путина про русский мир. Госдепартамент США уже дал понять, что, несмотря на сообщение о комментарии Трампа в Оттаве, позиция Вашингтона по Крыму не изменилась. Но даже в этом случае использование Трампом путинского аргумента опасно, – заявил специальный советник Государственного департамента США в отношении СССР Пол Гобл, передает Крим.Реалии.

По словам Гобла, такие заявления не только поддерживают представление Путина о том, что язык определяет этническую принадлежность и, следовательно, должен определять гражданство, но и игнорируют нынешние реалии как в мире в целом, так и на постсоветском пространстве в частности.

– Существует много стран, население которых говорит, например, на английском или французском, однако это не означает, что все они должны быть частью одной страны. На самом деле, чаще всего страны, говорящие на одном языке, больше всего расходятся друг с другом. На постсоветском пространстве путинское представление о мире и его признании Трампом влечет за собой две опасности. С одной стороны, оно игнорирует тот факт, что много русскоязычных граждан других государств отождествляют себя именно с ними, а не с Россией, и поэтому не должны становиться жертвами оккупации во имя их общности, основанной лишь на языке. Москва не имеет прав на русскоязычных в Беларуси, на севере Казахстана или в Украине, но Путин думает, что имеет такое право, а Трамп таким своим замечанием подбадривает и утверждает его в этом мнении, – говорит аналитик.

Также эксперт отметил, что кремлевский лидер и в дальнейшем будет искать слабые звенья и строить свои расчеты на основе потерь.

– Сейчас меня беспокоят два возможных сценария: морская атака с Азовского моря и движение против Молдовы. Задача Запада в этом случае ‒ увеличить потенциальную цену агрессии, и делать это быстро и резко, а не медленно и постепенно. Одной из причин, по которым Путин смог продолжать свои действия в Украине, является то, что Запад не наложил санкции сразу, а делал это медленно, – говорит Пол Гобл.

Напомним, Государственный департамент США прокомментировал информацию о том, что американский президент Дональд Трамп назвал Крым российским.