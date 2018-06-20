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В Канаде легализовали марихуану

Сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны.

За принятие закона о легализации марихуаны проголосовали 52 сенатора, 29 выступили против, сообщает Associated Press.

Согласно законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.

Закон вступит в силу через два месяца. Каждая провинция сможет устанавливать свои правила, регулирующие распространение конопли. По мнению главы Минздрава Джинетт Петитпас Тейлор, страна вступила в эпоху разумной и справедливой политики.

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– Нашим детям было слишком легко доставать марихуану, а преступникам — пожинать прибыль. Сегодня мы изменим это, — написал премьер Канады Джастин Трюдо в своем Twitter.

Напомним, Уругвай стал первой страной мира, которая легализовала марихуану в рекреационных целях.

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