В ЕС хотят запретить интернет-мемы

Комитет ЕС одобрил два новых правила авторских прав, в том числе 2 статьи, регулирующие работу интернета.

Статьи 11 и 13 представляют собой изменения в законодательстве, регулирующее работу интернета, сообщает The Independent.

В статье 13 говорится о том, что сайты должны будут удалять защищенные авторским правом материалы. Это означает, что под запрет попадают мемы с изображениями известных фильмов или телешоу.

Статья 11 вводит налог для интернет-компаний на разрешение издателей использовать фрагмент своей работы. Речь идет о том, когда в Google или Twitter отображается небольшая часть статьи до того, как кто-то нажимает на нее полностью. Однако по новым правилам, компании должны получать на это разрешение или даже платить за использование этого механизма.

В письме, подписанном 169 экспертами, утверждается, что новое правило, скорее всего, будет препятствовать свободному распространению информации, имеющей жизненно важное значение для демократии.

Новые правила одобрила комиссия ЕС, но для того, чтобы они вступили в силу их должен принять Европейский парламент.

Активисты призывают депутатов отменить эти правила.

Ранее Факты ICTV писали, что на ежегодной конференции для разработчиков WWDC слайд, который показала Apple, породил массу мемов среди журналистов и разработчиков.