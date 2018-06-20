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Ответ ЕС на санкции США: новые пошлины на мотоциклы и джинсы

Еврокомиссия сегодня приняла решение о введении 25-процентной пошлины на некоторые американские товары – в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

ЄС санкції

Об этом говорится на сайте ЕК.

– Эти меры будут нацелены на перечень продуктов стоимостью 2,8 млрд евро и вступят в силу в пятницу, 22 июня, – говорится в сообщении.

В частности, пошлиной в 25% будут обложены такие товары: виски, сигареты, мотоциклы с объемом цилиндра более 500 куб. см, различные суда, джинсы, а также некоторые продукты питания.

При этом в Еврокомиссии объяснили, что введение пошлин не нарушает законодательства в рамках Всемирной торговой организации.

– Мы не хотели оказаться в этой позиции. Однако одностороннее и неоправданное решение США об установлении тарифов на сталь и алюминий для ЕС означает, что у нас не остается другого выбора…Наш ответ соразмерен, пропорционален и полностью соответствует правилам ВТО, – заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Напомним, с 1 июня действуют пошлины США в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из стран Евросоюза.

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Кстати, США расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.

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