Умерла знаменитая горилла Коко, имевшая человеческий интеллект

В Калифорнии умерла горилла Коко, которая имела высокий IQ и знала язык жестов. Ей было 46 лет.

– Коко как посланник всех горилл и образец межвидовой коммуникации и эмпатии коснулась жизней миллионов. Ее любили и по ней будут очень скучать, – заявили в организации The Gorilla Foundation, передает Daily Mail.

Коко родилась в 1971 году. Cпециалист Стэнфордского университета Франсин Паттерсон помог горилле овладеть языком жестов. Обезьяна понимала более 2 тыс. английских слов. Коэффициент интеллекта Коко оценивался в 95, что соответствует норме обычного человека.

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Коко также известна тем, что воспитывала котят. Своих детей у нее не было и она жестами показывала, что хотела бы завести малыша. После чего ученые сделали ей подарок на 44 день рождения, подарив котят.

Ранее Факты ICTV писали, что в штате Миннесота (США) енот, который начал карабкаться по одному из самых высоких зданий в городе Сент-Пол, стал звездой.

Фото: koko.org

Автор фото: Ron Cohn.