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Путин созвал Совбез после разговора с Порошенко

Сегодня после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, российский лидер Владимир Путин созвал Совет Безопасности РФ.

Володимир Путін

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

– Глава государства (России — Ред.) информировал участников совещания о телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Состоялся обмен мнениями о текущих российско-украинских отношениях и процессе урегулирования на юго-востоке Украины. Обсуждались также актуальные вопросы социально-экономического развития страны, — говорится в сообщении.

На Совбезе были: глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Администрации Президента России Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Напомним, 21 июня Порошенко с Путиным провели телефонный разговор.

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