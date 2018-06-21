Россия платит за войну в Украине $45 млрд в год – Аслунд

Российская экономика теряет 3% ВВП из-за агрессии в Украине.
Об этом рассказал старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд, пише Гордон.
– Если сложить (дотации в Крым и Донбасс. – Ред.), получится $4 млрд в год. Я уже говорил о финансовых санкциях, это 0,7% ВВП, $10 млрд. Кроме того, в течение последних восьми лет Россия повысила военные расходы на 2% ВВП. Это $30 млрд. В сумме это $45 млрд в год, или 3% ВВП России. Можно сказать, что уровень жизни в России не повышается из-за того, что Россия ведет войну с Украиной, – подытожил экономист.
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Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из “кремлевского списка”.
Фото: Getty Images
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