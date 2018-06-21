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Как хобот слона! В Колорадо пронесся уникальный торнадо

В штате Колорадо (США) пронесся уникальный торнадо – в виде хобота слона. Явление сняли на видео.

Торнадо в Колорадо

В Колорадо очевидцам удалось снять кадры уникального торнадо – в виде хобота слона.

Вихрь пронесся в окрестностях Кинсбурга и длился около 20 минут, сообщает Аccuweather.

Читайте: Волны выше крыши: в Черновцах поток дождевой воды снес машину

Ранее в Одесской области зафиксировали смерч над Черным морем.

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