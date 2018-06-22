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Мелания Трамп оконфузилась из-за “послания” на куртке

Первая леди США Мелания Трамп оказалась в эпицентре скандала после того, как посетила центры временного содержания детей нелегальных мигрантов в куртке с надписью Мне все равно.

Меланія Трамп

Первая леди США Мелания Трамп посетила центры временного содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе, пишет CNN.

Однако внимание общественности было приковано к ее куртке, на задней стороне которой большими буквами было написано Мне правда все равно, а вам?

По данным издания, Мелания  Трамп для поездки в Техас выбрала куртку Zara, стоимостью $39.

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Первая леди США была одета в куртку, когда отправлялась на самолете на границу с Мексикой. На встрече с детьми мигрантов она была без нее.

Когда Мелания возвращалась назад, она вновь надела куртку.

Однако пользователи Twitter сразу раскритиковали Маланию за не слишком завуалированное послание.

– Надо понимать, Мелания Трамп не просто так надела в эту поездку 30-долларовую куртку, которая совершенно случайно оказалась в ее гардеробе, полном дорогой дизайнерской одежды. Это было сделано намеренно.

– Мелания, которая отправилась на границу в куртке с надписью Мне все равно, – это, пожалуй, наиболее оторванный от реальности поступок со времен Марии-Антуанетты, – пишут они.

Сам Дональд Трамп написал в Twitter, что послание на куртке “относится к СМИ, публикующим фейковые новости”.

Ранее Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику США, которую ведет Белый дом.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменил разделение семей нелегальных мигрантов.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

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