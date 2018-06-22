Обмен Сенцова – у Путина объяснили проблему

Россия не соглашается на обмен украинского политзаключенного Олега Сенцова потому, что он осужден за “терроризм”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трудности с обменом украинского политзаключенного Олега Сенцова связанны с тем, что он якобы осужден за “терроризм”, передает Сегодня.



– Он же осужден, и осужден по очень тяжкой статье. Вот в чем дело. Речь идет о том, кем он является де-юре, неважно, кем он себя признает, кем он себя не признает, – сказал Песков.



По его словам, омбудсмены Украины и России работают над вопросом по политзаключенным.

Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что не знает о том, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд хочет попросить о помиловании Сенцова.

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К слову, Министерство юстиции 21 июня подало обращение в интересах Олега Сенцова в Европейский Суд по правам человека в связи с нарушением Россией правил содержания украинского политзаключенного.