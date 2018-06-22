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Годовалая девочка впервые начала слышать – трогательное видео

Пользователей сети до слез тронуло видео, на котором годовалая девочка впервые услышала окружающие звуки, благодаря современному импланту.

Трогательное видео в Facebook опубликовали врачи медцентра Cook Children’s.

Маленькая Айла сидела на коленях у матери в окружении родственников, и вдруг поняла, что чувствует что-то новое.

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На странице клиники говорится, что девочке вставили современный кохлеарный имплант.

Напомним, жители Парижа стали очевидцами чудесного спасения ребенка, который повис на балконе примерно на пятом этаже многоэтажки.

Видео: Cook Children’s.

Фото: Скриншот с видео Cook Children’s.

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