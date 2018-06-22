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Россия обязана вывести войска из Приднестровья – резолюция ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия обязана вывести войска из Приднестровья. Данное решение поддержали 64 страны, включая Украину, против проголосовали 15 стран и 83 — воздержались.

Об этом сообщает УНН.

– Присутствие российских войск на территории Республики Молдовы нарушает независимость, суверенитет, территориальную целостность страны, а так же не соответствует нормам международного права и Уставу ООН, – сказал министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновски в ходе своего выступления.

Россия, в свою очередь, просила отложить рассмотрение этого вопроса до следующей сессии Генассамблеи ООН.

Помимо Молдовы, документ подписали еще семь государств – Румыния, Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва и Канада.

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Кроме того, в проекте резолюции указываются обязательства, взятые Россией в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле, где были установлены сроки, в которые с территории Молдовы – с Приднестровья должны быть выведены воинские подразделения и вооружение.

Напомним, Украину избрали в экономический и социальный совет ООН.

Фото: Dreamstime

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