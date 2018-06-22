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Санкции ЕС против России: решение лидеров ЕС

На саммите на следующей неделе лидеры ЕС продлят до конца января 2019 санкции против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и европейских официальных лиц.

Читайте: Мы это запомним! Санкции США испортили России два главных праздника

На встрече 28-29 июня в Брюсселе лидеры ЕС согласуют продление санкций против РФ, действие которых заканчивается в конце июля, еще на полгода.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко ввел в действие расширение санкций против РФ.

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