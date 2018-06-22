PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / США продлили санкции против КНДР/

США продлили санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год, сообщил Белый дом.

Санкции введены рядом исполнительных указов от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов. Они направлены против ядерной и ракетной программы КНДР, а также ряда других предполагаемых нарушений Пхеньяна, включая отмывание денег, кибератаки, нарушение прав человека.

Трамп не исключал отмены санкций, если КНДР откажется от ядерного оружия, но официальная политика США заключается в том, что санкции начнут сворачивать только после “полной, верифицируемой и необратимой” денуклеаризации.

Читайте: Трамп показал Ким Чен Ыну будущее КНДР

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР больше не представляет ядерной угрозы.

Фото: twitter.com/WhiteHouse

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

робот уволил работника
В США робот уволил разработчика без ведома начальства
Меланія Трамп
Мелания Трамп оконфузилась из-за “послания” на куртке
Олег Сенцов
США призывают РФ допустить Денисову к Сенцову и Балуху
Как работает сурдопереводчик, когда читает Эминем
Испугаться не успел! Отец спас автогонщика из горящей машины
Торнадо в Колорадо
Как хобот слона! В Колорадо пронесся уникальный торнадо
медведь убил туриста на аляске
В США медведь убил волонтера, который искал пропавшего туриста
Дональд Трамп
Трамп отменил разделение семей мигрантов
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка