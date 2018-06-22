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В Швеции из-за изнасилований отменили известный фестиваль

Ежегодный шведский фестиваль Bråvalla отменили из-за череды изнасилований во время мероприятия.

– Нам было очень грустно принимать подобное решение, но исходя из общей картины, мы не можем проводить этот фестиваль так, как нам бы этого хотелось, – заявил один из представителей организаторов Bråvalla, передает портал Breitbart.

Также он отметил, что сексуальные домогательства к женщинам – это социальная проблема, а не проблема конкретного фестиваля.

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В 2017 году на фестивале было зафиксировано 11 нападений с целью сексуального насилия, в трех случаях злоумышленники были арестованы. За год до этого около 40 девушек пожаловались на сексуальные домогательства со стороны мужчин, которых они назвали иностранцами.

Ранее Факты ICTV писали, что в Швеции депутаты приняли закон, требующий получить от партнера однозначное согласие на секс. Закон вступает в силу 1 июля.

Фото: Liam Deacon ().

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