Wizz Air ввел плату за ручную кладь – цена

Венгерский лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручную кладь в салон самолета. Для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.
Пакет Wizz Priority можно приобрести, бронируя билеты на сайте или через Wizz Air Call Center (€5-10) или в аэропорту (€25), сообщается на сайте Wizz Air.
Без услуги Wizz Priority ручная кладь будет перевозиться в багажном отсеке самолета.
Зато с ней пассажиры смогут взять в салон два багажа по габаритам: 55*40*23 см (до 10 кг) и 40*30*18 см.
Дополнительным багажом может быть ноутбук, сумка с фотоаппаратом или рюкзак.
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Кроме того, Wizz Priority дает право первыми выбрать места в салоне самолета.
Никаких преимуществ при регистрации в аэропорту и прохождении паспортного контроля пакет Wizz Priority не дает.
Ранее стало известно, что Wizz Air открывает новые рейсы из Украины – три из Киева и один из Харькова.
Фото: Dreamstime