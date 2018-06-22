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Wizz Air ввел плату за ручную кладь – цена

Венгерский лоукостер Wizz Air запретил бесплатно брать с собой ручную кладь в салон самолета. Для этого придется дополнительно покупать пакет Wizz Priority.

Wizz Air

Пакет Wizz Priority можно приобрести, бронируя билеты на сайте или через Wizz Air Call Center (€5-10) или в аэропорту (€25), сообщается на сайте Wizz Air.

Без услуги Wizz Priority ручная кладь будет перевозиться в багажном отсеке самолета.

Зато с ней пассажиры смогут взять в салон два багажа по габаритам: 55*40*23 см (до 10 кг) и 40*30*18 см.

Дополнительным багажом может быть ноутбук, сумка с фотоаппаратом или рюкзак.

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Кроме того, Wizz Priority дает право первыми выбрать места в салоне самолета.

Никаких преимуществ при регистрации в аэропорту и прохождении паспортного контроля пакет Wizz Priority не дает.

Ранее стало известно, что Wizz Air открывает новые рейсы из Украины – три из Киева и один из Харькова.

Фото: Dreamstime

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