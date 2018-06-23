Лукашенко: Мы на фронте, у нас могут развязать войну как в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает, что в случае провала в экономике республика может потерять независимость.

Об этом глава государства заявил 22 июня в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области, сообщает телеканал ОНТ.

Белорусский лидер убежден, что региональные власти должны четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве. – Причина невыполнения одна — смерть, — сказал он.

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– Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине, — добавил Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что Беларусь готова закрыть границы с Россией.