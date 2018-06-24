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Второго тура не будет: результаты выборов в Турции

Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган абсолютный лидер на досрочных выборах в Турции.

Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 69,68% избирательных бюллетеней предоставило агентство Anadolu.

Эрдоган набирает 55,15% голосов на президентских выборах в Турции.

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 29,37%.
Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

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После подсчета 45% голосов блок Народный альянс, в который входят Партия справедливости и развития (АК Party), возглавляемая Эрдоганом, и Партия националистического движения (МНР), имеют 58,1% голосов.

Оппозиционный блок Национальный альянс, в который входят Республиканская народная партия (СНС), Хорошая партия (Iyi) и Партия счастья, имеют около 30% голосов.

Ранее Факты ICTV писали, что в Турции полиция открыла огонь по автомобилю с бюллетенями.

Фото: Dreamstime.

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