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Генсек СЕ будет просить Путина о помиловании Сенцова

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Турбйорн Ягланд

Об этом в комментарии DW сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтґе.

– В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова, – сказал он.

По его словам, Ягланд как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

При этом сама Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.

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Ранее в Кремле намекнули на то, что Олег Сенцов должен сампопросить о помиловании.

Первый заместитель спикера ВР Ирина Геращенко ответила, чтоСенцов не будет обращаться к Путину с подобным вопросом и именно на это рассчитывает власть РФ.

Напомним, Россия сорвала посещение Олега Сенцова, о котором ранее было договорено. Более того, Россия прячет Сенцова даже от видеосвязи

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