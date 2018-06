Мы в ужасе. Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов в Львове

Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтґен в своем Twitter.

Смотрите: “Работы нет”. Ромы заставляют детей с 5 лет работать и есть на свалке

– Мы осуждаем очередное нападение на ромов, о котором сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления, – написал он.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 24 июня 2018 г.