Обвисший язык и выступающие зубы: самая уродливая собака в мире

Хозяйка собаки Меган Брэйнард получит $1,5 тыс, сообщает The New York Times.

У Жа Жа отвисший язык, кривые мускулистые передние лапы и выступающие зубы.

– Она уродлива настолько, что красива, – отмечает ее хозяйка.

Брэйнард рассказала, что собаку назвали в честь американской актрисы венгерского происхождения Жа Жа Габор.

Специально для конкурса бульдогу сделали розовый маникюр.

Конкурс на самую уродливую в мире собаку проводится вот уже 30 лет.

Congratulations to the 2018 #WorldsUgliestDog Contest WINNER Zsa Zsa! Charming the judges with her beauty and talent Zsa Zsa pulled in front of the pack, taking this year’s crown at the #SonomaMarinFair! @pawscouttag pic.twitter.com/pVAXgT3BzZ

— Sonoma-Marin Fair (@SonomaMarinFair) 24 июня 2018 г.