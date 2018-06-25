Эрдоган победил на президентских выборах в Турции – ЦИК

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах по итогам обработки 97,7% бюллетеней.
По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена, обработано 97,7% бюллетеней. А необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги досрочных президентских выборов.
Таким образом глава ЦИК признал победу действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Anadolu.
Гювен также уточнил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-% барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны.
Речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Хорошей партии.
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Отметим, что после этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, закрепленной на референдуме 2017 года.
Согласно с изменениями в Конституции, президент будет возглавлять правительство, назначать на должности министров без согласия парламента, а также назначать руководителей спецслужб и армии.
Вітаю @RT_Erdogan з переобранням на посаду Президента Туреччини. Переконаний, що довіра населення та нові владні повноваження відкриють додаткові шляхи для подальшого розвитку Туреччини та добробуту турецького народу.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2018 г.
Напомним, Эрдоган был абсолютным лидером на досрочных выборах в Турции уже после обработки 69,68% бюллетеней.
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