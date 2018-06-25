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Эрдоган победил на президентских выборах в Турции – ЦИК

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных президентских выборах по итогам обработки 97,7% бюллетеней.

Реджеп Таїп Ердоган

По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена, обработано 97,7% бюллетеней. А необработанные бюллетени уже никак не смогут повлиять на итоги досрочных президентских выборов.

Таким образом глава ЦИК признал победу действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Anadolu.

Гювен также уточнил, что в ходе досрочных парламентских выборов пять политических партий преодолели 10-% барьер и будут представлены в высшем законодательном органе страны.

Речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Хорошей партии.

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Отметим, что после этих выборов Турция переходит к президентской форме правления, закрепленной на референдуме 2017 года.

Согласно с изменениями в Конституции, президент будет возглавлять правительство, назначать на должности министров без согласия парламента, а также назначать руководителей спецслужб и армии.

Напомним, Эрдоган был абсолютным лидером на досрочных выборах в Турции уже после обработки 69,68% бюллетеней.

Фото: Dreamstime

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