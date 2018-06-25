Разыскивается Владимир Кровавый! В Германии “приготовили сюрприз” Путину

В центре Берлина появились “окровавленные” плакаты с портретом президента РФ Владимира Путина.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский социолог и публицист Игорь Эйдман, который живет в Германии.
Плакаты были развешены во многих местах.
– Русскоязычные европейцы ведут ликбез среди местного населения, – отметил автор и опубликовал фото плаката.
На плакате написано “Bloody Vladimir wanted” (кровавый Владимир разыскивается – Ред.).
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К слову, ранее известный художник Сергей Елкин высмеял глупые законы Владимира Путина.
ФОТО: Игорь Эйдман
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