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Европейские силы военного реагирования: 9 стран ЕС подписали соглашение

Министры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританию, подписали соглашение о формировании совместных Европейских сил военного реагирования.

Инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках планов создания автономных европейских вооруженных сил обороны, будет направлена ​​на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях вблизи границ Европы, пишет Politico.

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В группу входят Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

– Цель: чтобы наши вооруженные силы научились узнавать друг друга и действовать вместе, – сказал министр обороны Франции Флоренс Парли.

Напомним,  Парламентская ассамблея Совета Европы избрала новым президентом депутата от Швейцарии Лилиан Мори-Паскье, которая была единственным кандидатом на эту должность.

Фото: Dreamstime.

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