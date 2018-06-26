Генсек Совета Европы подал Путину прошение о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Голос Америки.

– Документ был отправлен, ждем официального подтверждения по дипломатическим каналам России, – заявили в пресс-службе Совета Европы.

Олег Сенцов голодает уже 44-й день на момент 26 июня.

Согласно Европейской конвенции по правам человека, руководитель Совета Европы может подать подобное прошение.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: Nigel Waldron/Getty Images