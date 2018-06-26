Елизавета II дала согласие на выход Британии из ЕС

Королева Елизавета II подписала законопроект о Brexit, чем дала официальное согласие на выход Великобритании из Европейского союза.

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу подтвердил, что королева Елизавета II подписала законопроект о выходе страны из ЕС, который ранее одобрили обе палаты британского парламента, передает NDTV.

– В соответствии с Законом о королевских актах 1967 года я обязан уведомить Палату о том, что Ее Величество выразила королевское одобрение следующих актов… Акт о выходе из Европейского союза, – сообщил он на сессии британского парламента.

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Эксперты называют принятый законопроект одним из самых конституционно значимых документов в истории британского законодательства.

Если бы билль не был принят, то после марта 2019 года Британия перестала быть частью ЕС, но продолжила бы жить по общеевропейским законам, что привело бы к юридическому хаосу.

Ранее Великобритания и ЕС договорились о переходном периоде после Brexit, который продлится с 29 марта 2019 по 31 декабря 2020 года.

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