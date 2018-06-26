Встреча Трампа и Путина – в США назвали главные темы

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на встрече будут обсуждать Украину и Сирию.

Во время встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будут обсуждаться вопросы Украины и Сирии, сообщает ТАСС.

– Идет ли речь о боевых действиях в Сирии, ситуации в Украине, российских активных действиях, я уверен, что есть много тем, которые обсудят президент Трамп и президент Путин, и каждая из них важна для того, чтобы попытаться вернуть отношения обратно к единому взаимопониманию, – сказал Госсекретарь США Майк Помпео.



Однако он не рассказал о подробностях потенциальной встречи американского и российского президентов.

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Напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что этим летом он может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.