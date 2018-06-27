Блумберг хочет баллотироваться в президенты США – СМИ

Известный американский миллиардер, экс-мэр Нью-Йорка и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг может баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Об этом сообщает CBS2 со ссылкой на источники.

– Источники сообщают политическом корреспонденту CBS2 Марсии Крамер, если Блумберг будет баллотироваться в 2020 году, то от Демократической партии, – говорится в сообщении.

К слову, это будет четвертая попытка Майкла Блумберга стать президентом.

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Напомним, Майкл Блумберг входит в список самых богатых людей мира по версии Forbes. Его активы составляют $53,3 млрд.

Блумберг был 108-м мэром Нью-Йорка – с 2002 по 2013 год.

К слову, звезда реалити Ким Кардашян также не исключила участия в выборах президента США.

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