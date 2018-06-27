Переговоры о членстве Турции в ЕС приостановлены

Переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза приостановлены на фоне сворачивания верховенства права в стране.

Об этом говорится в итоговом заявлении Совета ЕС, опубликованном на сайте.

– Турция все больше отдаляется от Европейского Союза. Поэтому переговоры о присоединении Турции фактически зашли в тупик, – говорится в заявлении.

Кроме того, прекращается работа по укреплению таможенного союза официальных Анкары и Брюсселя.

Согласно документу, критику Запада снискали, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Совет ЕС осудил попытку государственного переворота в Турции в 2016 году и реакцию на него государства.

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Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки.

В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства.

Одна из причин, по которой за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление, – это заключенная сделка по беженцам.

Тем временем королева Елизавета II пидписала законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза.

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