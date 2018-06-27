Перезагрузки отношений с РФ не будет – президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна выступает против перезагрузки отношений с Россией.

Президент Польши Дуда заявил, что поддерживает сохранение санкции против России и выступил против перезагрузки отношений с ней, передает PAP.

– Мы будем противостоять любым действиям, цель которых привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией, – сказал Дуда.

Он добавил, что с Россией нужно сохранить диалог, однако из-за оккупации Украины и агрессивного поведения Польша против повышения его уровня.

– Прежде всего Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и об успокоении ситуации, поскольку, к сожалению, сегодня она агрессор – и это факт, – подытожил президент Польши.

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К слову, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия должна вывести войска из Приднестровья.