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Умер отец Майкла Джексона

В Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец Майкла Джексона. Ему было 89 лет.

В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака, сообщает TMZ.

Джексон умер в окружении жены, детей и внуков.

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В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.

У него было 10 детей. Все его дети, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

Ранее Факты ICTV писали, что

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