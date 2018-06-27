В южной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выпал снег.
Об этом пишет Укринформ.
Несмотря на то, что значительная часть Канады относится к Арктике, Ньюфаундленд расположен в умеренном поясе. Для провинции снег летом является совершенно не характерным.
Впрочем 26 июня на острове, расположенном в Атлантическом океане, за несколько часов выпало около 12 см снега.
Среди лета восток Канады засыпало снегом / 2 фотографии
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Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда и выпустили десятки единиц снегоочистительной техники.
Напомним, 23 июня в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.
Фото: CBC
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