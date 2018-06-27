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Среди лета восток Канады засыпало снегом

В южной части канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор выпал снег.

Об этом пишет Укринформ.

Несмотря на то, что значительная часть Канады относится к Арктике, Ньюфаундленд расположен в умеренном поясе. Для провинции снег летом является совершенно не характерным.

Впрочем 26 июня на острове, расположенном в Атлантическом океане, за несколько часов выпало около 12 см снега.

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Среди лета восток Канады засыпало снегом / 2 фотографии

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Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда и выпустили десятки единиц снегоочистительной техники.

Напомним, 23 июня в высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье выпал снег.

Фото: CBC

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