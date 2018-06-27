Японская принцесса пожертвовала титулом ради свадьбы с простым парнем

Японская принцесса Айко будет вынуждена отказаться от королевского статуса из-за свадьбы с обычным работником судоходной компании.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Агентство императорской семьи Японии.

Принцесса Японии Айко – младшая дочь двоюродного брата императора Акихито.

Девушка планирует жениться с 32-летним работником судоходной компании NYK Line Кеем Мория 29 октября во Токио.

Пара познакомилась в декабре прошлого года.

По японскому праву, принцесса должна покинуть семью после того, как обменяется свадебными клятвами с суженым. Ей также выплатят бонус в размере около миллиона долларов.

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К слову, Айко уже вторая за 2 года японская принцесса, заявившая о намерении отказаться от королевского статуса из-за свадьбы с простолюдином.

В прошлом году императорский дом Японии объявил о свадьбе 25-летней принцессы Мако с бывшим однокурсником 26-летним Кеи Комуру. Позже стало известно, что свадьбу отложили как минимум до 2020 года.

Напомним, 19 мая внук королевы Елизаветы II британский принц Гарри женился на Меган Маркл. По всем королевскими канонам, Меган – не пара для Гарри.

Она старше на 3 года и уже была замужем. Кроме того, она актриса и имеет афроамериканские корни. В середине прошлого века за такую любовь лишали трона.