Встреча Путина и Болтона: Россия и США договорились о саммите Россия-США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с президентом России Владимиром Путиным проведение саммита Россия-США.

Сегодня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прилетел в Россию, где провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время нее обсудили проведение саммита Россия-США, сообщает Radio Free Europe.

– Достигнута договоренность о месте и времени проведения саммита Россия-США. Встреча будет проходить в течение нескольких часов на территории третьей страны. В середине дня президенты встретятся, будет беседа тет-а-тет, протокольное мероприятие и совместная пресс-конференция, – сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Болтон сказал, что хотел обсудить возможность улучшения отношений между Россией и США. Он также добавил, что президента США Дональда Трампа очень интересует этот вопрос.

Читайте: Встреча Трампа и Путина – в США назвали главные темы

К слову, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут провести встречу в столице Финляндии – Хельсинках.