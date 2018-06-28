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В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

В Грузии суд признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в избиении депутата Валерия Гелашвили.

Об этом сообщает издание Грузия Online

По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы. Михаил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.

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Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в его стране обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Дело касалось событий 2005 года, когда на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили совершили вооруженное нападение.

Ранее Факты ICTV писали, что Саакашвили будет работать лектором в голландской Академии спикеров.

Фото: Dreamstime.

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