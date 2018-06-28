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Встреча Трампа и Путина – главные темы

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии.

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает Bloomberg.

По его словам, стороны затронут “широкий спектр вопросов”, включая возможное вмешательство России в президентские выборы в США.

– Трамп ранее обсудил с Путиным этот вопрос. Я ожидаю, что эта тема вновь будет поднята,- сказал Пенс.

На вопрос, возможно ли возвращение России в состав “большой семерки”, вице-президент США отвечать отказался.

Читайте: Денисову снова не пускают к Сенцову

Напомним, что вероятно Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся в столице Финляндии – Хельсинках.

ФОТО: Getty Images

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