Лидеры ЕС согласовали миграционную политику и продлили санкции против РФ

Лидеры стран Евросоюза договорились о единой политике относительно приема беженцев и решили продлить санкции в отношении России.

Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск.

EU28 leaders have agreed on #euco conclusions incl. migration. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 июня 2018 г.

По данным DW, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что лидеры ЕС пришли к “прорывному” соглашению после того, как заседали всю ночь.

В то же время источник агентства dpa в дипломатических кругах сообщил, что лагеря для приема спасенных после переправы через море беженцев создадут в странах-членах Евросоюза, которые согласятся на это.

Из лагерей мигрантов будут распределять также по тем странам ЕС, которые готовы добровольно их принять.

Кроме того, Евросоюз намерен создать лагерь для беженцев в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, которые переправляются через Средиземное море. Какие страны готовы принимать беженцев и создать лагеря, пока неизвестно.

Читайте: Официально: Совет ЕС утвердил €1 млрд для Украины

Как стало известно из дипломатических кругов в Брюсселе, лидеры стран-членов Евросоюза также приняли решение о дальнейшем продолжении экономических санкций против России из-за отсутствия прогресса в решении конфликта в Украине.

Принятые ранее штрафные меры действуют до 31 июля.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Россию признать свою ответственность за авиакатастрофу MH17 над Донбассом в 2014 году.

Напомним, 28-29 июня в Брюсселе проходит саммит ЕС. Ранее премьер-министр Италии заявил, что Евросоюзу следует более взвешенно подходить к вопросу санкций против России и не вводить их автоматически.

Фото: Dreamstime