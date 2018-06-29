Напротив Кремля появился плакат в поддержку Сенцова

В ночь на пятницу группа муниципальных депутатов и активистов устроила в центре Москвы акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Активисты и муниципальные депутаты в Москве вечером 28 июня вывесили напротив Кремля на Большом Москворецком мосту надпись Sentsov.

Он состоял из отдельных плакатов, на каждом из которых была написана одна буква фамилии украинского режиссера.

Также на площади зажгли лампадки.

Снимки опубликовала в Twitter депутат Тимирязевская округа Москвы Юлия Галямин.

– Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека, – написала она.

Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека pic.twitter.com/ss6OvbKYKX — Юлия Галямина (@galiamina) 28 июня 2018 г.

Напомним, Олега Сенцова осудили в России на 20 лет по обвинению в якобы подготовке терактов в аннексированном Крыму.

14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Ранее генсек Совета Европы подал официальную просьбу к Владимиру Путину об освобождении Сенцова. Однако в Кремле заявили, что это не поможет помиловать Сенцова.

Фото: УНИАН