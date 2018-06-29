Россия получила два прошения о помиловании Сенцова – адвокат

В Россию поступило как минимум два прошения о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Адвокат Дмитрий Динзе заявил, что властям РФ поступило два прошения о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, передает Громадське.

– По меньшей мере два прошения о помиловании поступило, я не буду озвучивать от кого, как и почему… Я считаю, что должны будут озвучить те люди, которые это сделали, – сказал Динзе.

По его словам, одно прошение поступило из Европы, а второе – из местного региона.

Адвокат объяснил, что о помиловании могут просить не только члены семьи, но и люди, которым не безразлична судьба Сенцова.

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К слову, в ночь на пятницу группа муниципальных депутатов и активистов устроила в центре Москвы акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.