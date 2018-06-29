Трамп хочет вывести США из ВТО – СМИ

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы США вышли из Всемирной торговой организации.

Президент США Дональд Трамп заявлял чиновникам своей администрации, что хочет вывести США из Всемирной торговой организации, сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

Он считает, что ВТО была создана для того, чтобы помешать Соединенным Штатам.

По информации издания, советники Трампа пытались убедить его, что членство в ВТО полезно для США, однако он не прислушивается к ним.

Чтобы США вышли из ВТО, понадобится одобрение американского Конгресса.

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К слову, на встрече в апреле президент США Дональд Трамп предложил Эммануэлю Макрону вывести Францию ​​из состава Евросоюза в обмен на выгодную торговую сделку.