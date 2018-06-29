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Украинские туристы застряли в Тунисе

В Тунисе украинские туристы не могут вылететь домой.

Турист

Заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич заявил, что украинские туристы в Тунисе не могут вернуться домой, передает УНН.

– Ситуация с возвращением украинских туристов из Туниса пока не урегулирована. По имеющейся информации, авиаперевозчик пытается урегулировать указанную проблему в кратчайшие сроки. Посольством Украины принимаются неотложные меры с целью обеспечения возврата всех украинских граждан домой. Стараемся во взаимодействии с компетентными органами найти решение этого вопроса. К месту пребывания украинских туристов выехал консул, – сказал Кирилич.

Сейчас точное количество туристов, которые застряли в Тунисе неизвестно.

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К слову, в турецком аэропорту Даламан гражданин Великобритании выпал на взлетно-посадочную полосу с лайнера, который готовился к взлету.

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