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Выход Франции из ЕС: Трамп предложил Макрону сделку – СМИ

На встрече в апреле президент США Дональд Трамп предложил Эммануэлю Макрону вывести Францию из состава Евросоюза в обмен на выгодную торговую сделку.

Дональд Трамп і Еммануель Макрон

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников.

По информации, это произошло во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в США в конце апреля.

В ходе частной беседы президенты обсуждали вопросы торговли.

В какой-то момент Дональд Трамп спросил французского коллегу: “Почему бы вам не покинуть ЕС?”

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Взамен президент США предложил Макрону двустороннюю торговую сделку на более выгодных условиях, чем с ЕС в целом.

Белый дом отказался комментировать информацию.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали миграционную политику, а также решили продлить на полгода санкции против России.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

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