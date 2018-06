Извержение вулкана на Бали: отменены почти 450 рейсов, жителей эвакуировали

29 июня из-за извержения вулкана Агунг на Бали закрыли международный и два местных аэропорта, передает DW.

По данным службы по чрезвычайным ситуациям, центральный аэродром предварительно прекратит работу на 16 часов.

В целом отменено 446 рейсов, из них более 200 – международных. Позже международный аэропорт был вновь открыт.

And another one… #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali’s Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm

— The2OC (@The2OC) 29 июня 2018 г.