8-летний вундеркинд окончил школу и собирается поступать в университет

8-летний бельгиец Лоран Симонс окончил среднюю школу. Теперь он намерен поступать в университет после окончания летних каникул.

Лоран имеет коэффициент интеллектуального развития в 145 пунктов, сообщает ВВС.

По словам отца юноши, любимый предмет его сына – это математика. Впрочем на какой факультет будет поступать парень – пока неизвестно. Его родители считают, что это будет математика или физика.

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В свободное время мальчик любит решать математические задачи и читать книги по медицине. Он раньше думал стать хирургом или астронавтом, но сейчас размышляет и о компьютерных науках.

Отец Лорана также рассказал, что в раннем детстве парень не любил играть с другими детьми и не интересовался игрушками.

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Фото: Dreamstime.