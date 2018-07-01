Смерть королевы Елизаветы II: в Британии репетировали похороны

В Британии впервые провели репетицию на следующий день после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция проходила под кодовым названием Castle Dove (Дворцовая голубка. – Ред.).

Участие в тайной церемонии приняли британские чиновники, в том числе, и Терезы Мэй, сообщает The Times.

Эта репетиция не соответствует любым опасениям относительно приближения смерти Елизаветы.

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Отмечается, что королева на этой неделе отказалась от участия в службе, которая проходила в соборе святого Павла из-за плохого самочувствия.

После смерти королевы 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении нового короля. После смерти королевы ее тело будет лежать в Вестминстерском дворце еще четыре дня.

Напомним, 21 апреля британская королева Елизавета II отпраздновала свой 92-й день рождения.

Фото: Dreamstime.