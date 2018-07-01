PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Смерть королевы Елизаветы II: в Британии репетировали похороны/

Смерть королевы Елизаветы II: в Британии репетировали похороны

В Британии впервые провели репетицию на следующий день после смерти королевы Елизаветы II. Репетиция проходила под кодовым названием Castle Dove (Дворцовая голубка. – Ред.).

Участие в тайной церемонии приняли британские чиновники, в том числе, и Терезы Мэй, сообщает The Times.

Эта репетиция не соответствует любым опасениям относительно приближения смерти Елизаветы.

Читайте: В семье Елизаветы ІІ сыграют однополую свадьбу

Отмечается, что королева на этой неделе отказалась от участия в службе, которая проходила в соборе святого Павла из-за плохого самочувствия.

После смерти королевы 600 человек соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении нового короля. После смерти королевы ее тело будет лежать в Вестминстерском дворце еще четыре дня.

Напомним, 21 апреля британская королева Елизавета II отпраздновала свой 92-й день рождения.

Фото: Dreamstime.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка