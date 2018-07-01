Тысячи россиян вышли на акции против пенсионной реформы в РФ

В российских городах Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Хабаровске и Омске сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным.
Об этом сам политик сообщил в Twitter.
По его словам, на митинг против в Омске собралось более 3 тыс. человек.
При этом он отметил, что во Владивостоке, мэрия которой отказалась согласовать митинг, жители города все же провели шествие.
Пока все проходит спокойно, задержаний нет.
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Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U
— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.
Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37
— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.
Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63 лет.
Фото: Alexey Navalny/Twitter