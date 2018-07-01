Тысячи россиян вышли на акции против пенсионной реформы в РФ

В российских городах Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Хабаровске и Омске сегодня прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом сам политик сообщил в Twitter.

По его словам, на митинг против в Омске собралось более 3 тыс. человек.

При этом он отметил, что во Владивостоке, мэрия которой отказалась согласовать митинг, жители города все же провели шествие.

Пока все проходит спокойно, задержаний нет.

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Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37 — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Напомним, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года: для мужчин – до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

Фото: Alexey Navalny/Twitter