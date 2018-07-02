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Мужчины завидуют: американка перестала бриться и отрастила бороду

Американка Нова Галаксиа отрастила хипстерскую бороду и призналась, что обрела счастье

Жительница штата Вирджиния страдает синдромом поликистозных яичников, из-за чего в ее крови содержится слишком много мужских гормонов пишет New Zealand Herald.

26-летняя американка десять лет брилась, пытаясь скрыть волосы на подбородке, груди и спине от окружающих, и очень переживала из-за этого. Ее дразнили в школе, и она никому не рассказывала о своем диагнозе.

Приобрести уверенность в себе Галаксиа помогла известная бородатая британская модель Харнаам Каур а также девушка американки, модель Эш Бирд.

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– Поначалу было страшно, но затем я полюбила свою бороду. Я мою ее шампунем и кондиционером каждый день, а затем расчесываю, чтобы она идеально выглядела. С моей хипстерской бородой я чувствую себя счастливее, чем когда-либо, — рассказала она.

И хотя большинство насмехаются над американкой, у нее есть и поклонники.

– У этой женщины потрясающая борода. Она выглядит суперкруто. У меня не получается отрастить бороду, так что я ей даже немного завидую, — написал один из комментаторов.

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Мужчины завидуют: американка перестала бриться и отрастила бороду / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали о Шуду Грэм. Она официально первая виртуальная модель, которая готова работать в реальном мире за реальные деньги.

Фото: Nova.

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