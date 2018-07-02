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В США испытали гравитационную ядерную бомбу

Первая серия испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12 была проведена в Соединенных Штатах, сообщило министерство энергетики США.

Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при минэнерго Соединенных Штатов, говорится в пресс-релизе, распространенном ведомством, пишет Интерфакс.

В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit.

Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.

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Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что “конструкция В61-12 соответствует системным требованиям”.

Бомбы серии Би-61 называют гравитационными, или “свободного падения” – к месту сброса их доставляет самолет и прежние версии просто шли по баллистической траектории. Особенность новой модификации – специальные хвостовые рули, которые позволяют управлять падением бомбы и точнее попадать в цель. Новинку испытывают с 2015 года, на вооружение планируют поставить в 2020 году.

Напомним, в Пентагоне заявили, что через 10 лет США победят в любой войне.

Фото: MilitaryArms

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