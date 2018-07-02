Все, кроме Крыма. О чем Путин собрался говорить с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом готов к поиску компромиссов “по всем вопросам”, кроме статуса Крыма.

– Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда. Все остальные вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения, – заявил представитель Кремля, передает ТАСС.

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При этом Песков подчеркнул, что позиции Москвы и Вашингтона по достаточно многим вопросам диаметральным образом расходятся.

Напомним, что вероятно Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся в столице Финляндии – Хельсинках.

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